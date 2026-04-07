Il chitarrista svedese noto per il suo stile neoclassico nel metal arriverà a Pordenone il 26 luglio. L’evento si svolgerà al Parco San Valentino ed è l’unica data italiana del suo tour. La serata fa parte della 35ª edizione del festival Pordenone Blues & Co, che si terrà in quella data. La performance promette di coinvolgere il pubblico presente con il suo repertorio dal vivo.

Yngwie Malmsteen approderà a Pordenone il 26 luglio al Parco San Valentino, in un’unica data italiana per la 35ª edizione del Pordenone Blues & Co. Festival. L’evento si conferma come un pilastro dell’estate live nel nostro Paese. La manifestazione celebra trentacinque anni di storia portando in Friuli Venezia Giulia una programmazione che spazia dal metal al rock e al blues. Il chitarrista svedese, noto per aver fondato il neoclassical metal, presenterà uno show basato su una tecnica estrema. Il suo repertorio includerà brani storici e le recenti composizioni legate al progetto Tokyo Live. Un cartellone tra virtuosismo e diversità sonora. La serata del 26 luglio vedrà l’arrivo di special guests, i cui nomi saranno svelati nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yngwie Malmsteen a Pordenone: il re del metal sbarca in Italia

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Yngwie J. Malmsteen's Rising Force (1987-1989) - Album: Odyssey. Released April 4, 1988 (U.S.), April 8th (Europe) and April 25 (Japan). . , , & - facebook.com facebook

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