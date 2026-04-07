Xylella Caroppo | Bene coinvolgere le imprese ma serve un patto per il clima

La crisi causata dalla Xylella nel Salento continua a rappresentare una delle problematiche più delicate per la regione, colpendo sia il paesaggio sia le attività economiche locali. Recentemente, si è aperto un dibattito sull'importanza di coinvolgere le imprese nella ricerca di soluzioni, evidenziando la necessità di un accordo più ampio che tenga conto delle questioni ambientali e climatiche. La situazione rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.

LECCE – La ferita inferta dalla Xylella al paesaggio e all’economia del Salento resta una delle sfide più complesse per il futuro della Puglia. Negli ultimi anni, il tentativo di ricostruire ciò che il batterio ha distrutto ha visto l'alternarsi di sforzi pubblici e iniziative private, ma il traguardo di un recupero pieno appare ancora lontano. Secondo Caroppo, la direzione intrapresa dalla Regione è corretta poiché riconosce la necessità di allargare la responsabilità della ricostruzione al mondo produttivo. Tuttavia, il deputato sottolinea come l’adozione, pur essendo un gesto significativo, rappresenti solo un tassello di un mosaico molto più ampio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Manifattura umbra: in dieci anni meno imprese, ma mediamente più grandi. Bene le assunzioniQuesto il quadro che emerge dal report diffuso dalla Camera di Commercio dell'Umbria che, sul calo del numero di imprese regionali, parla di un dato... Piano di assetto idrogeologico, Confagricoltura: "Bene la proroga, ma restano preoccupazioni per le imprese agricole"Oltre mille ettari agricoli potenzialmente coinvolti nelle aree allagabili previste dalla variante del Piano di assetto idrogeologico Confagricoltura...