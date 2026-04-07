X-Men | il regista Jake Schreier condivide nuovi update sul reboot

Il regista Jake Schreier ha rilasciato nuove informazioni sul reboot degli X-Men durante un'intervista, annunciando i nomi degli sceneggiatori coinvolti nel progetto. La produzione è sotto l'egida della Marvel e si sono aggiunte figure professionali che si occuperanno della stesura della sceneggiatura. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulla data di uscita o altri aspetti della lavorazione.

Il filmmaker ha svelato in un'intervista i nomi degli sceneggiatori che si occuperanno dello script del progetto targato Marvel. Il reboot delle avventure degli X-Men è attualmente in fase di sviluppo e ora sono stati svelati i nomi degli sceneggiatori che si occuperanno del progetto. A condividere l'interessante update è stato il regista Jake Schreier, che si occuperà del ritorno sul grande schermo dei mutanti. Gli update sul reboot In un'intervista rilasciata a Collider, il filmmaker ha dichiarato che saranno Lee Sung Jin, creatore di Lo Scontro, e Joanna Calo, co-showrunner di The Bear, a lavorare alla nuova bozza della sceneggiatura. I tre artisti hanno già collaborato in occasione di Thunderbolts*, il film targato MCU di cui potete leggere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X-Men: il regista Jake Schreier condivide nuovi update sul reboot Resident Evil, il regista Zach Cregger avverte i fan sul reboot: “I giocatori mi crocifiggeranno”Riportare in vita un franchise come Resident Evil è un po' come entrare in una casa infestata: sai già che qualcosa andrà storto. Deadpool 4: online emergono nuovi update sul ritorno di Wade WilsonL'irriverente mercenario interpretato da Ryan Reynolds potrebbe tornare prossimamente nelle sale grazie a un nuovo progetto. Temi più discussi: X-Men: il regista Jake Schreier condivide nuovi update sul reboot; X-Men: il regista svela i nomi degli sceneggiatori del reboot; X-Men, ci sono importantissime novità per il film reboot dei Marvel Studios; Marvel sta già pianificando molteplici film degli X-Men nell’MCU, rivela il regista Jake Schreier: Dobbiamo pensare anche al futuro. X-Men: il regista Jake Schreier condivide nuovi update sul rebootIl filmmaker ha svelato in un'intervista i nomi degli sceneggiatori che si occuperanno dello script del progetto targato Marvel. movieplayer.it X-Men: il regista svela i nomi degli sceneggiatori del rebootDopo Thunderbolts*, Jake Schreier si occuperà del reboot degli X-Men e di recente ha rivelato il nome degli sceneggiatori che si occuperanno della storia: ecco di chi si tratta. comingsoon.it Durante un’intervista, il regista Jake Schreier ha rivelato che Lee Sung Jin (creatore della serie Netflix #Beef) e Joanna Calo (co-showrunner della serie FX #TheBear) torneranno a lavorare con i Marvel Studios per scrivere la sceneggiatura del film reboot deg facebook