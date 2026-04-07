World Cup il Settebello va | Usa travolti 15-8

Nella terza giornata del torneo di pallanuoto in Grecia, il Settebello ha ottenuto una vittoria contro gli Stati Uniti con il punteggio di 15-8. La partita si è svolta ad Alessandropoli, con l’Italia che ha confermato il successo precedente sulla Spagna. Durante l’incontro, Ferrero e Campopiano hanno segnato tre reti ciascuno, contribuendo al risultato finale. La squadra italiana ha così mantenuto un percorso positivo nel torneo.

L'acuto contro i campioni del mondo della Spagna, un dominio contro gli Stati Uniti. Il Settebello brilla anche nella seconda giornata del girone preliminare di World Cup: ad Alessandropoli, in Grecia, finisce 15-8 ma la qualificazione alle finali non è ancora conquistata. "Dopo un primo tempo con qualche distrazione, siamo cresciuti progressivamente e sono soddisfatto", il commento del ct Sandro Campagna. Gran difesa in inferiorità numerica, arbitraggio estremamente fiscale, triplette di Ferrero (due gol su rigore) e dell'esordiente mancino Campopiano, due tempi a testa tra i pali per Nicosia e Del Lungo. A riposo Di Somma e Carnesecchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - World Cup, il Settebello va: Usa travolti 15-8 Leggi anche: LIVE Italia-USA 15-8, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vittoria di forza del Settebello Leggi anche: LIVE Italia-USA 10-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: dilaga il Settebello! Temi più discussi: World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla Spagna; World Cup, Settebello senza Condemi: i convocati; Settebello in Grecia per la World Cup. Campagna: Obiettivo Sydney; Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streaming. LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida da non sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello vuole ... oasport.it World Cup. L'Italia batte 15-8 gli Usa, mercoledì alle 14:30 la CroaziaIN AGGIORNAMENTO - Un Settebello solido regola 15-8 gli Stati Uniti nella seconda giornata della Division I della World Cup in corso ad Alessandropoli. Bella prova del mancino Eduardo Campopiano che, ... federnuoto.it E un’altro Cornacchia World Cup é terminato! Torniamo a casa con un 3 posto in U17 e un 8 posto in U19! Ora ci aspettano i playoff di fine stagione, siamo pronte, oltre la rete c’è di più! #impostore #tattoo #lamiasquadraèdifferente #esserepallavoli - facebook.com facebook