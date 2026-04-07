WNBA | gli Atlanta Dream rinunciano a Matilde Villa ma il sogno americano non è finito

Gli Atlanta Dream hanno comunicato di aver rinunciato ai diritti sulla giocatrice italiana, scelta al Draft WNBA 2024, ma che non ha mai disputato una partita nella lega statunitense. Questa decisione segna un cambiamento improvviso nella carriera di Villa, il cui nome era stato selezionato dalla squadra senza che si fosse concretizzata una presenza in campo. Il futuro della giovane atleta resta ora da definire.

L’avventura americana di Matilde Villa cambia improvvisamente direzione. Nelle ultime ore gli Atlanta Dream hanno annunciato di aver rinunciato ai diritti sulla giovane azzurra, scelta al Draft WNBA 2024 ma mai approdata in campo nella lega statunitense. Una decisione che chiude, almeno per ora, un capitolo rimasto sospeso e che apre nuovi scenari per il futuro della play brianzola. Quando nel 2024 Villa venne selezionata con la chiamata numero 32, l’ingresso nella WNBA sembrava solo questione di tempo. Talento precoce, protagonista con la Reyer Venezia e già nel giro della Nazionale, la classe 2004 rappresentava una delle scommesse europee più intriganti per Atlanta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WNBA: gli Atlanta Dream rinunciano a Matilde Villa, ma il sogno americano non è finito Finito l’amore, venduta la villa da sogno: Tim Burton e Monica Bellucci lasciano la dimora toscanaSan Casciano dei Bagni (Siena), 20 marzo 2026 – Per coronare il loro amore aveano deciso di acquistare un immobile, e che immobile, nelle campagne... Lindsey Vonn: “Il mio sogno olimpico non è finito come speravo, ma non ho rimpianti”Ieri sera Lindsey Vonn ha rotto il silenzio ed è tornata a parlare pubblicamente per la prima volta dal terribile incidente avvenuto durante la... Temi più discussi: Colpo di scena WNBA: Angel Reese scambiata alle Atlanta Dream; WNBA, Angel Reese cambia maglia: ceduta dalle Chicago Sky; Angel Reese viene ceduto ad Atlanta poche settimane prima dell’inizio della stagione. Colpo di scena WNBA: Angel Reese scambiata alle Atlanta DreamColpo di scena in WNBA. L'avventura di Angel Reese con le Chicago Sky è giunta ufficialmente al capolinea. Secondo quanto riportato inizialmente dalla giornalista Taylor Rooks e ... pianetabasket.com How WNBA's new CBA impacts Angel Reese's Atlanta Dream contractIn her first season with Atlanta, Reese will get paid more than four times the salary she earned in each of her two seasons in Chicago. jsonline.com Nel 1992 alle Olimpiadi di Atlanta entrò in scena il Dream Team, la squadra di basket probabilmente più forte e spettacolare di sempre. Oggi a 34 anni di distanza il miracolo si è ripetuto nel Rafting a Bagni di Lucca, boia deh. Forse Walter Filattiera Alessio Pal - facebook.com facebook