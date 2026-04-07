Wizards Day dal 24 al 26 aprile la Fortezza Vecchia si trasforma in Hogwarts con la magia di Harry Potter

Dal 24 al 26 aprile, la Fortezza Vecchia si trasformerà in un luogo ispirato a Hogwarts, offrendo ai visitatori un’esperienza a tema Harry Potter. L’evento, denominato Wizards Day, prevede attività e decorazioni ispirate al mondo magico, coinvolgendo appassionati e famiglie in un’atmosfera fantastica. La location sarà allestita con elementi riconoscibili dalla saga, creando un ambiente che riproporrà le atmosfere della celebre scuola di magia.

La magia sta per invadere la città: dal 24 al 26 aprile la Fortezza Vecchia di ospiterà un imperdibile evento a tema Harry Potter: gli wizards days. Per tre giorni, grandi e piccoli potranno vivere un’esperienza immersiva ispirata al celebre mondo magico, tra scenografie curate, attività interattive e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere tutta la famiglia. L’evento proporrà numerose attività a tema, tra cui laboratori, giochi di ruolo, percorsi esperienziali e animazioni, tutte organizzate in sessioni a numero chiuso per garantire la migliore qualità dell’esperienza e la piena partecipazione del pubblico. I visitatori avranno così l’opportunità di sentirsi parte di una vera scuola di magia, vivendo in prima persona atmosfere incantate e avventure straordinarie. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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