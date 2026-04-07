WhatsApp ha aggiornato la funzione di chiamata, offrendo ora un audio più nitido anche in ambienti rumorosi come traffico o locali affollati. Chi utilizza l’app per comunicare in situazioni di rumore intenso potrà notare un miglioramento nella qualità del suono, che permette di ascoltare chiaramente la persona dall’altra parte della linea. La modifica riguarda le chiamate vocali, senza coinvolgere altre funzionalità dell’app.

Chiunque abbia provato a fare una chiamata su WhatsApp in mezzo al traffico o in un bar affollato sa quanto possa essere frustrante non capire nulla di quello che dice l’altra persona. La novità in arrivo in fase di test promette di risolvere questo problema: si tratta di una funzione di cancellazione del rumore integrata direttamente nell’app, pensata per rendere le conversazioni più chiare anche in ambienti molto rumorosi. La funzione è stata individuata nell’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, versione 2.26.14.1, e viene distribuita gradualmente agli utenti iscritti al programma beta tramite Google Play Store. Anche chi ha installato la beta potrebbe non trovarla subito, perché WhatsApp segue uno schema di rilascio progressivo. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - WhatsApp migliora le chiamate, audio nitido anche in ambienti rumorosi

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