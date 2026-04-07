West Nile Comune al lavoro | programmati gli interventi di prevenzione sul territorio

Il Comune di Cisterna ha annunciato la pianificazione di interventi di prevenzione contro il virus West Nile, dopo che nella scorsa estate ha colpito principalmente la provincia di Latina. Le autorità locali si sono attivate per mettere in atto misure preventive mirate sul territorio, con l’obiettivo di ridurre il rischio di diffusione del virus durante la prossima stagione. La programmazione prevede interventi specifici per monitorare e controllare le condizioni ambientali e sanitarie.

Le iniziative dell’amministrazione di Cisterna per prevenire la diffusione del virus. Effettuati i primi sopralluoghi; l’obiettivo è terminare entro la metà di maggio gli interventi di disinfestazione Dopo la diffusione del virus che nella scorsa estate ha interessato in particolare modo la provincia di Latina, il Comune di Cisterna quest’anno vuole farsi trovare pronto. E così già nei giorni scorsi si è tenuta, su iniziativa del sindaco Valentino Mantini, una riunione per programmare tutti i necessari interventi finalizzati a prevenire la diffusione della arbovirosi, conosciuta come West Nile Virus. All’incontro hanno partecipato, oltre al... 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: West Nile, registrato il primo caso padovano del 2026: scatta la prevenzione Frana sul lungolago di Montefiascone: "Strada già attenzionata, interventi programmati da giorni"La pioggia che ha fatto cedere il terreno è la stessa che ora impedisce agli operai di entrare in azione. Temi più discussi: Uno studio fa luce sul rischio di encefalite legata al virus West Nile; West Nile Virus: identificato un fattore chiave che aumenta il rischio di encefalite; Virus West Nile, studio pavese fa luce sul rischio di encefalite; West Nile, altri due contagiati: il virus scoperto donando il sangue. West Nile, il Comune di Cisterna programma interventi di prevenzione sul territorioCISTERNA DI LATINA – Si è tenuta nei giorni scorsi presso il Comune di Cisterna, su iniziativa del sindaco Valentino Mantini, una riunione per programmare tutti i necessari interventi finalizzati a pr ... radioluna.it West Nile, registrato il primo caso padovano del 2026: scatta la prevenzioneL’Ulss 6 ha registrato il 19 marzo un caso d’importazione su un uomo rientrato dalla Thailandia. Intanto il Comune avvierà dal 13 al 30 aprile la disinfestazione larvicida nelle aree pubbliche, parten ... padovaoggi.it PADOVA. PRIMO CASO DI WEST NILE, SCATTA LA DISINFESTAZIONE Si tratta di un’infezione da importazione su un uomo di circa trent’anni di rientro a Padova dalla Thailandia con sintomi sospetti. Il caso è stato registrato a fine marzo. Il Comune, intanto, - facebook.com facebook