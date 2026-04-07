A Napoli, nel quartiere Vomero, sono state annunciate ronde da parte di Futuro Nazionale. Un consigliere municipale ha riferito che nella notte si è verificato un episodio di vandalismo in viale Raffaello, con decine di auto danneggiate e finestrini rotti. I residenti si sono trovati ad affrontare danni e disagio senza interventi immediati. In risposta, il rappresentante ha dichiarato che, in assenza di risposte, sarà organizzata una difesa autonoma.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo da Emanuele Papa, Consigliere V Municipalità (Futuro Nazionale): “Stanotte in viale Raffaello si è consumato l’ennesimo atto di vandalismo: decine di auto danneggiate, finestrini distrutti, cittadini lasciati soli a fare i conti con rabbia e paura. Non è più emergenza: è normalità. Ed è una normalità inaccettabile. Quando lo Stato si ritira, quando chi amministra preferisce giustificare invece di intervenire, il risultato è sotto gli occhi di tutti: territori abbandonati dove chi rispetta le regole diventa il bersaglio, e chi le viola si sente padrone. Ma il degrado non nasce dal nulla. È anche il frutto diretto dell’imperizia dell’amministrazione, incapace di intervenire persino sulle situazioni più evidenti e pericolose. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vomero, pronte ronde di Futuro Nazionale. Papa: “Raid continui, senza risposte organizzeremo difesa”

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