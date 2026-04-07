A Volpiano, una residente ha subito il furto della borsa dalla propria auto nel parcheggio esterno del cimitero. L’episodio è avvenuto intorno alle 13:10 nei giorni scorsi e si è verificato senza segni di scasso, lasciando il veicolo apparentemente aperto senza alcun danno evidente. La vittima ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Una cittadina residente nella zona di Volpiano ha subito il furto della borsa dall’interno della propria vettura, in un episodio avvenuto nei giorni scorsi intorno alle 13:10 nel parcheggio esterno del cimitero locale. L’azione è stata estremamente rapida. La donna si era allontanata dal veicolo per un breve periodo per recarsi presso le tombe dei propri cari, lasciando l’accessorio di valore all’interno dell’abitacolo. Al suo rientro, l’oggetto non era più presente. Un’operazione silenziosa senza segni di scasso. Il dettaglio che più ha colpito chi ha avuto modo di analizzare l’accaduto è l’assenza totale di danni materiali. Non sono stati rinvenuti vetri infranti né tracce di effrazione sulla carrozzeria o sulle portiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volpiano, furto “invisibile” al cimitero: auto aperta senza scasso

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