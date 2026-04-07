volley serie b

L’allenatore Michele Bulleri ha firmato il rinnovo con il Gruppo Lupi Pontedera per la stagione 2026-27. Questa decisione conferma la continuità sulla panchina dei biancocelesti nel campionato di serie B di volley. La società ha annunciato ufficialmente il ritorno di Bulleri, che continuerà a guidare la squadra anche nel prossimo torneo. La scelta riguarda la gestione tecnica della formazione per il prossimo anno.

L’allenatore Michele Bulleri ha rinnovato con il Gruppo Lupi Pontedera. Il tecnico pisano sarà nuovamente alla guida dei biancocelesti per la stagione 2026-27. Con il campionato ancora in corso e, con la squadra attualmente al secondo posto in classifica, dopo una cavalcata finora esaltante, dirigenza e tecnico hanno espresso la comune volontà di proseguire insieme per il futuro, in una stagione decisamente importante. Ora il club pontederese inizierà a progettare la nuova stagione avvalendosi della competenza dei suoi componenti. La conferma di Bulleri conferma la strategia societaria, che mira a crescere non solo con la prima squadra, consolidando un settore giovanile in evoluzione nella Valdera e non solo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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