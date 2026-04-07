Il settore dei voli si trova di fronte a possibili cambiamenti a causa dell'aumento dei prezzi del carburante. Se il conflitto in Medio Oriente dovesse protrarsi, le compagnie aeree potrebbero decidere di eliminare alcune rotte considerate meno redditizie. La situazione attuale non richiede allarmismi, ma le ripercussioni di un prolungamento del conflitto potrebbero incidere sui collegamenti aerei esistenti.

Bologna, 7 aprile 2026 – "Innanzitutto, non è il caso di creare allarmismi. Detto ciò, è chiaro che se la guerra in Medio Oriente dovesse proseguire, potrebbero esserci ripercussioni sui voli, in particolare le compagnie potrebbero cancellare le tratte meno profittevoli". Così Andrea Giuricin, economista dei trasporti dell’Università di Milano Bicocca, fa il punto sulla possibile scarsità di carburanti per aerei (jet fuel) e sulle ripercussioni dei prossimi mesi. Sabato scorso, infatti, la Air Bp Italia ha fatto sapere alle compagnie aeree che sarà costretta a limitare i rifornimenti di carburante in quattro scali italiani (Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia) fino a giovedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Voli, l’effetto del caro-carburante: "Tratte meno profittevoli a rischio". Cosa può succedere: le ipotesi

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AEROPORTI Nessuna restrizione per i voli all'Aeroporto d'Abruzzo: Saga smentisce limitazioni sul carburante Il punto della situazione - facebook.com facebook

Con la crisi energetica aumentano le incertezze sui voli. Aumentano gli aeroporti italiani in cui scarseggia il carburante avio. L'ultimo, in ordine di tempo, lo scalo di Brindisi. Il gestore minimizza. Servizio di Simone Zazzera #GR1 x.com