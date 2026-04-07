Voli in rincaro dopo Pasqua | Ryanair avvisa prenotate ora

Dopo le festività pasquali, i prezzi dei voli sono destinati a salire, secondo quanto annunciato dalla compagnia aerea. Ryanair ha comunicato di avere carburante sufficiente per i propri voli fino alla fine di maggio, anche se il conflitto in Iran potrebbe avere ripercussioni sui prezzi dei biglietti nelle prossime settimane. La compagnia invita i passeggeri a prenotare con anticipo per evitare aumenti.

Ryanair assicura la disponibilità di carburante per i propri velivoli fino a fine maggio, nonostante l’instabilità legata al conflitto in Iran che potrebbe influenzare i costi dei biglietti nei prossimi mesi. L’attuale gestione delle scorte permette al vettore di non temere mancanze di carburante nell’immediato. I partner logistici della compagnia sono infatti in grado di garantire i rifornimenti tra la metà e la fine di maggio. Tuttavia, l’evoluzione del quadro geopolitico gioca un ruolo decisivo. Se le ostilità in Iran dovessero cessare rapidamente, il flusso di approvvigionamento rimarrebbe regolare. Al contrario, una chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz fino a giugno o maggio porterebbe a possibili rischi nelle forniture di alcuni scali europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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