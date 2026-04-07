Vlahovic e Perin arrivano al J Medical per i controlli | il video

Vlahovic e Perin sono arrivati al J Medical per sottoporsi ai controlli medici. Dopo la partita, l’allenatore ha riferito di un possibile affaticamento muscolare di Perin, senza fornire dettagli specifici sulle condizioni di Vlahovic. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata riguardo agli esiti delle visite mediche né sulla possibilità di ulteriori accertamenti o interventi. La situazione resta da seguire nelle prossime ore.

Luciano Spalletti ha parlato di un possibile affaticamento muscolare nel post partita, rispondendo alle domande sulle condizioni di Perin e Vlahovic. Il portiere della Juventus è stato sostituito all’intervallo, dopo un primo tempo in cui non era stato particolarmente impegnato, lasciando spazio a Michele Di Gregorio, poi protagonista grazie al rigore parato a Martin. Diversa la situazione dell’attaccante serbo, che ha avvertito un fastidio già durante il riscaldamento prima della gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Ultimissime Juve LIVE: esami al J Medical per Vlahovic e Perin, gli aggiornamenti sulle loro condizionidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

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Juventus, terminati gli esami strumentali di Perin e VlahovicSi sono concluse in questi minuti le visite di Mattia Perin e Dusan Vlahovic al J Medical per approfondire i problemi muscolari accusati dai due giocatori. tuttomercatoweb.com

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