Evelina Sgarbi ha condiviso che il padre, Vittorio Sgarbi, si trova in uno stato di grande fragilità, caratterizzato da una mente provata e un aspetto fisico spento. La rivelazione si inserisce in un quadro di preoccupazione per le condizioni di salute e il benessere dell’ex critico d’arte, che appare visibilmente vulnerabile e spaventato. La famiglia ha deciso di rendere pubblica questa situazione, che desta attenzione per la sua delicatezza.

Evelina Sgarbi ha rivelato l’attuale stato di fragilità del padre Vittorio Sgarbi, descrivendolo come un uomo mentalmente provato e fisicamente spento. La testimonianza emerge in occasione della promozione del volume Nata Sgarbi. Il critico d’arte attraversa un periodo di profonda vulnerabilità. Nonostante le opinioni esterne che ne lodano la lucidità, la figlia sostiene che il genitore sia vittima di una depressione che lo ha reso spaventato e debilitato. Le radici emotive di un crollo silenzioso. Il malessere psicologico di Vittorio Sgarbi non è un fenomeno recente. Secondo l’analisi di Evelina, l’equilibrio emotivo del padre è stato compromesso drasticamente dal trauma legato alla scomparsa dei genitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vittorio Sgarbi, il crollo silenzioso: “È un uomo spaventato

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