Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Sabato 11 aprile alle ore 17.30 è prevista una visita guidata a Palazzo Fizzarotti, uno dei palazzi più affascinanti di Bari. L’evento offre l’opportunità di entrare in ambienti sontuosi e di scoprire dettagli decorativi risalenti alla fine del XIX secolo. La visita è riservata a un gruppo ristretto di partecipanti, che potranno esplorare gli interni di questo edificio storico.

Sabato 11 aprile ore 17.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa visiteremo:• Salone del Camino (attualmente in restauro)• Facciata appena restaurata• Salone del Lavoro e delle Arti• Salone del Direttorio• Bagno in stile neo-vittoriano• Salone neogotico• Salone degli SpecchiPunto di incontro: Piazza Garibaldi (ingresso giardini, lato Corso Vittorio Emanuele II)Costo: 16€ (comprensivo di ingresso e visita guidata) – 5€ per i minoriÈ vietato indossare scarpe con tacco e scattare fotografie all’interno del palazzo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Visita a Palazzo TerziUn’occasione irripetibile per varcare la soglia di uno dei palazzi più raffinati e scenografici di Bergamo Alta: Palazzo Terzi. Una visita guidata esclusiva che vi condurrà nel cuore segreto di una ... ecodibergamo.it

Visita guidata a Palazzo Miniscalchi: da casa a museoSabato 25 aprile alle ore 15:00 al Museo Miniscalchi-Erizzo è in programma una visita guidata adatta a tutti che permetterà di scoprire i tesori architettonici e le opere d’arte racchiusi in uno degli ... veronasera.it

Visita esclusiva in italiano alla Biblioteca reale di Bruxelles - facebook.com facebook

Visita esclusiva a @DOCyberSec di Genova per i ricercatori della Fondazione! 31 Marzo | Genova Tour HPC Davinci, Fast Prototyping Lab & L.808 FLYC2CYBER. Focus su roadmap tecnologiche e ricerca finanziata. #CyberSecurity #Innovazione #Leona x.com