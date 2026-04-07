A Mantova, presso la Biblioteca Comunale Teresiana, si terrà un ciclo di tre incontri dedicati a Virgilio nel Novecento. Luca Scarlini sarà il relatore principale e condurrà le discussioni focalizzandosi sull’influenza del poeta nell’ambito politico e artistico di quegli anni. L’iniziativa si inserisce nella programmazione culturale della città e mira a approfondire il rapporto tra letteratura e contesto storico.

Luca Scarlini guiderà un ciclo di tre incontri a Mantova, presso la Biblioteca Comunale Teresiana, per esplorare l’eredità di Virgilio nel Novecento. L’iniziativa, denominata Virgilio 900, nasce dalla collaborazione tra Festivaletteratura e l’istituzione bibliotecaria locale. Il percorso si focalizzerà su come il poeta latino sia stato interpretato, riletto o oggetto di dispute intellettuali durante lo scorso secolo. Gli appuntamenti sono pensati per mostrare le diverse facce di una figura che ha subito esaltazioni e critiche, arrivando a essere utilizzata per fini politici, specialmente nell’epoca del fascismo e nei periodi successivi alla guerra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Virgilio 900: tra politica e arte, il viaggio di Luca Scarlini

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