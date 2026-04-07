Viola-Rende | derby a eliminazione in palio vertice e salvezza

Mercoledì dopo Pasqua, al PalaCalafiore, si gioca il derby tra la Redel Viola e la Bim Bum Basket Rende. La partita è a eliminazione diretta e riguarda la quart’ultima giornata del campionato, con punti importanti in palio sia per la zona alta che per la salvezza. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e cercano di rialzarsi in una sfida che può influenzare le posizioni finali in classifica.

La Redel Viola ospita la Bim Bum Basket Rende al PalaCalafiore nel mercoledì dopo Pasqua. In palio ci sono punti decisivi per la quart’ultima giornata di campionato, in un derby calabrese che vede entrambe le squadre arrivare reduci da un insuccesso. I neroarancio arrivano a questo appuntamento con l’urgenza di cambiare rotta. Due sconfitte consecutive hanno spinto la squadra a scivolare verso il secondo posto, posizione che attualmente condivide con Ragusa. Dall’altra parte, la formazione cosentina combatte per evitare la retrocessione. Dopo aver ottenuto un successo in trasferta contro il Mola, i giocatori di Rende hanno subito un nuovo stop contro Castellaneta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viola-Rende: derby a eliminazione, in palio vertice e salvezza Derby Calabrese: Playoff e Salvezza in Bilico, Catanzaro-Rende sfidaCalabria Basket: Il Derby Infuoca la Corsa ai Playoff e Accende la Battaglia per la Salvezza Il Pala Pulerá di Catanzaro si prepara ad accogliere un... Leggi anche: Volley B1 femminile. Calisesi e Gregori, lo strano derby Forlì-Cesena. Domani al Villa Romiti in palio una fetta di salvezza Temi più discussi: B Interregionale, il derby dello Stretto è di Messina, Viola al tappeto; Derby dello Stretto, la Redel Viola cade a Messina dopo l’overtime; Redel Viola: Campionato si ferma per la pausa pasquale, neroarancio al 3° posto; RICCARDO VINCIGUERRA, MVP OTHERS RAC. Viola-Rende, la presentazione del match: derby infrasettimanale al PalaCalafiore, punti pesanti in palioQuart’ultima di campionato, nel mercoledì dopo Pasqua. Derby di Calabria per la Redel Viola che ospita la Bim Bum Basket Rende. Entrambe le compagini sono reduci da una sconfitta, per la Redel in part ... strettoweb.com Viola-Rende, derby fondamentale per i cosentini: punti salvezza importanti in palio al PalaCalafioreLa Bim Bum Basket Rende torna in campo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Mercoledì 8 aprile, alle ore 19,30, i biancorossi saranno impegnati al Palacalafiore di Reggio Calabria con ... strettoweb.com Viola-Rende, la presentazione del match: derby infrasettimanale al PalaCalafiore, punti pesanti in palio - facebook.com facebook