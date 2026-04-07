In Irpinia, durante la Pasqua sono stati rafforzati i controlli con l'impiego di elicotteri e operazioni di polizia. Sono stati effettuati numerosi arresti e verifiche a tutela della sicurezza pubblica. Le autorità hanno coordinato le attività in tutta la regione, mantenendo alta l’attenzione su eventuali situazioni di rischio. Le operazioni si sono svolte nelle aree più frequentate, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme durante le festività.

Tempo di lettura: 3 minuti In linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, hanno messo in atto un piano straordinario “Pasqua sicura” esteso a tutta la provincia irpina che ha visto la mobilitazione di centinaia di militari distribuiti nelle 67 stazioni e nelle 7 compagnie presenti sul territorio. A supporto hanno operato le “gazzelle” e i motociclisti dei Nuclei radiomobile, insieme ai carabinieri forestali e ai reparti specializzati dell’Arma, tra cui Nas e Nil. Questi ultimi sono stati impegnati in particolare nei controlli legati all’ambiente, alla sicurezza dei locali d’intrattenimento e alla filiera alimentare, ambiti che registrano un’intensificazione dell’attività proprio nei giorni festivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Pasqua blindata in Irpinia, controlli a tappeto: elicotteri e arresti

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