VIDEO| Comunali 2026 habemus logo! Cannizzaro ufficializza il simbolo scelto dai cittadini

Nella serata di Pasquetta, si è concluso il termine per la scelta del simbolo che rappresenterà la candidatura di Francesco Cannizzaro alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. Il candidato del centrodestra ha annunciato ufficialmente il logo scelto dai cittadini, dopo aver aperto le votazioni online. La decisione finale è stata comunicata poco prima della scadenza delle 23.59, segnando un passaggio importante nel percorso elettorale.

Dopo tre giorni di votazioni sui social, oltre 3.500 interazioni hanno decretato il simbolo vincitore: "Non è quello che avrei scelto, ma sono felice che l’abbiate fatto voi" C’era tempo sino alle 23.59 di Pasquetta per scegliere il simbolo che accompagnerà ufficialmente la corsa a Palazzo San Giorgio di Francesco Cannizzaro, candidato sindaco del centrodestra a Reggio Calabria. La consultazione, lanciata sui social, ha coinvolto cittadini e sostenitori chiamati a votare tra tre proposte grafiche pubblicate sui canali ufficiali del deputato. Al termine dei tre giorni di votazioni, il risultato è stato netto: uno dei loghi ha raccolto il consenso più ampio, staccando nettamente le altre opzioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il Pd punta al sondaggio . Il prossimo candidato potrà essere scelto dai cittadini"Ancora una volta stiamo assistendo all’ennesimo teatrino del Partito Democratico e della sindaca Arrighi e la sua amministrazione".

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