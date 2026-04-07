Durante il fine settimana di Pasqua, i Musei civici di Vicenza hanno registrato un totale di 8.930 ingressi. Nei giorni compresi tra il 4 e il 6 aprile, molte persone hanno visitato le esposizioni e le collezioni presenti nei diversi spazi culturali della città. La presenza di visitatori ha coinvolto un’ampia fascia di pubblico, contribuendo a un afflusso che ha mantenuto vivo l’interesse per l’arte e la storia locale.

I Musei civici di Vicenza hanno registrato 8.930 ingressi durante il periodo pasquale compreso tra il 4 e il 6 aprile. Il dato conferma una stabilità nei flussi turistici, restando allineato ai numeri degli anni passati, con 8.900 visitatori nel 2025 e 8.843 nel 2024. La Basilica Palladiana si è confermata la meta principale con 3.290 presenze, seguita dal Teatro Olimpico che ha accolto 2.846 persone. Palazzo Thiene ha invece registrato 590 accessi. L’attrattività del territorio tra flussi nazionali ed esteri. Il bacino d’utenza vede una netta prevalenza italiana, che rappresenta il 77,51% del totale. Le correnti principali arrivano da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, evidenziando un forte legame con le regioni limitrofe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza non dorme: quasi 9mila visitatori tra arte e cultura a Pasqua

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