Viaggio di Lepore negli Usa FdI | Verificheremo su ogni euro speso

Il partito di opposizione ha annunciato che controllerà ogni dettaglio delle spese sostenute dal sindaco durante il viaggio negli Stati Uniti. A tale scopo, ha dichiarato che accederà agli atti amministrativi per verificare come siano stati utilizzati i fondi pubblici e se siano collegati a un’attività ufficiale. La delibera relativa alla spesa è risultata essere coperta da segreto, motivo che ha suscitato ulteriori dubbi.

Fratelli d’Italia attacca il sindaco di Bologna Matteo Lepore per il suo viaggio negli Usa dove starebbe partecipando ad alcune manifestazioni anti-polizia "Verificheremo con l'accesso agli atti ogni euro speso dal sindaco per la sua gita negli Stati Uniti e come questi siano attinenti alla missione, già è curioso che la delibera fosse segretata”. Così Francesco Sassone, coordinatore cittadino di Fdi di Bologna, annuncia che intende andare a fondo sul viaggio statunitense del sindaco Pd Matteo Lepore. “Vedremo se è stato fatto tutto correttamente o se l'esame di coscienze dovrà farselo il sindaco", dice rispondendo a Lepore che aveva invitato i meloniani a fare un "esame di coscienza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Viaggio di Lepore negli Usa. FdI: "Verificheremo su ogni euro speso" Bufera sul viaggio di Lepore negli Usa dai sindaci dem. FdI: “Gita pagata dai cittadini?”Cinque giorni tra Washington, Baltimora, Minneapolis e New York: la “gita americana” del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, così come l’ha definita... Lepore negli Usa: FdI attacca sul degrado, il sindaco replica “Fatevi un esame di coscienza”Polemica sul viaggio oltreocano del primo cittadino: Cavedagna accusa, Lepore difende la missione tra incontri istituzionali e cooperazione... Temi più discussi: Tu vuò fà l’americano: scontro FdI-Pd sul viaggio di Lepore; Lepore arriva a New York. FdI: Chiarisca le spese; Lepore vola a Minneapolis: incontro con il sindaco anti-Trump e tappa al concerto di Springsteen; Leone XIV e la pace: intervista a Francesco Lepore (1.04.2026). Viaggio di Lepore negli Usa. FdI: Verificheremo su ogni euro spesoFratelli d’Italia attacca il sindaco di Bologna Matteo Lepore per il suo viaggio negli Usa dove starebbe partecipando ad alcune manifestazioni anti-polizia ... ilgiornale.it Lepore negli Usa: FdI attacca sul degrado, il sindaco replica Fatevi un esame di coscienzaPolemica sul viaggio oltreocano del primo cittadino: Cavedagna accusa, Lepore difende la missione tra incontri istituzionali e cooperazione internazionale ... bolognatoday.it LEPORE IN VIAGGIO NEGLI USA, MENTRE BOLOGNA È COMPLETAMENTE PARALIZZATA E NEL CAOS. La priorità del Sindaco dovrebbe essere di trovare soluzioni immediate ai problemi della città. In questi giorni Bologna è completamente paralizza - facebook.com facebook