Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 7 aprile 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e possibili interventi sulla rete stradale, aggiornando gli automobilisti su eventuali disagi o cambiamenti in corso. Il servizio si rivolge a chi si sposta nella regione, offrendo informazioni utili per pianificare gli spostamenti.

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