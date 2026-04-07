Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 7 aprile 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata attraverso il servizio Astral Infomobilità. Si tratta di un sistema regionale che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e le condizioni delle strade. Durante il monitoraggio, sono stati individuati alcuni punti critici e variazioni nel flusso veicolare, per consentire agli utenti di pianificare meglio i propri spostamenti.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora la A1 Firenze Roma Resta invariata la situazione per quanto riguarda il veicolo in fiamme permangono Infatti coda all'altezza di Guidonia Montecelio verso Roma Si raccomanda la massima prudenza e attenzione per la presenza di fumo in carreggiata è ancora disagi anche sulla roma-napoli per traffico intenso permangono code a tratti tra San Vittore Valmontone in direzione della capitale Passiamo al Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Appia interna si rallenta tra Flaminia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 19:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimane scorrevole la viabilità su... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Firenze Roma rimosso ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook