Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 7 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata monitorata attraverso il servizio Astral Infomobilità. Durante l’ascolto, sono state fornite informazioni sulla circolazione stradale e eventuali criticità in tempo reale, con aggiornamenti sulla situazione delle strade principali e secondarie. Il servizio si occupa di diffondere dati sulla mobilità, contribuendo a informare gli automobilisti e i pendolari sulla situazione del traffico.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con a Strade infomobilità un servizio della regione Lazio Resta invariata la situazione sulla A1 Firenze Roma per Nicole in fiamme permangono coda all'altezza di Guidonia Montecelio verso Roma si consiglia di procedere con cautela e prestare attenzione al fumo in carreggiata è ancora disagi sulla A1 Roma Napoli per traffico intenso infatti abbiamo la tratti tra San Vittore Valmontone in direzione della capitale andiamo ora sul raccordo anulare per traffico permangono code a tratti in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana in interna ci sono file tra Cassia via Salaria il più avanti tra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 18:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio rimane scorrevole la verità... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimane scorrevole la viabilità su... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Firenze Roma rimosso ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook