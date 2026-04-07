Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 11 | 25

Oggi alle 11:25, la redazione di Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio, fornendo dati sulla situazione del traffico e eventuali criticità. Il comunicato, pubblicato nel servizio informativo, si rivolge agli automobilisti e ai pendolari, offrendo dettagli sulle condizioni delle strade e sugli eventuali disagi in atto. L'informazione viene aggiornata regolarmente per favorire una mobilità più consapevole.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli al momento si registrano tra Caianello e Cassino verso Roma 9 km di coda in aumento a causa di un incidente Chi è diretto a Roma si consiglia l'entrata a Cassino sempre sulla A1 situazione critica in direzione Firenze dove sono segnalati 6 km di coda tra Attigliano e Orvieto sempre per un incidente mentre per lavori a nord della capitale sulla Cassia bis Ci sono code altezza svincolo Formello il raccordo è sempre per lavori si rallenta sulla via Appia tra il raccordo e via Appia Pignatelli verso il centro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 11:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio rimane scorrevole la verità su ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiusa per una notte la stazione di #Frosinone | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #viabilità #a1 - facebook.com facebook