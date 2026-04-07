Viabilità provinciale ko per il maltempo Ciruolo propone di utilizzare l’avanzo libero per strade e ponti

A pochi giorni dalla fine della consiliatura, il Consiglio provinciale si prepara a discutere due importanti documenti finanziari: il rendiconto di gestione per il 2025 e una variazione al Bilancio di previsione 2026-2028. Tra le proposte presentate, c’è quella di destinare l’avanzo libero alle strade e ai ponti provinciali, a causa delle condizioni critiche causate dal maltempo che ha compromesso la viabilità locale.

L’emendamento è “finalizzato a consentire l’immediata destinazione di risorse finanziarie, derivanti dall’avanzo di amministrazione libero accertato in sede di rendiconto, per fronteggiare le gravi criticità determinate dagli eventi calamitosi dell’1 e 2 aprile 2026. La misura risulta indispensabile per garantire la sicurezza della rete viaria provinciale e il ripristino delle condizioni di normalità nel territorio”, è la motivazione addotta dal consigliere. Ma c’è anche un altro emendamento ‘scomodo’. Ciruolo non si arrende e prova un’altra volta ad abbassare il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali – applicato alla Tari - per l’esercizio 2026. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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