Via Corsica al via i lavori dopo il cedimento dell' asfalto | Saranno lunghi e impegnativi

A partire da mercoledì 8 aprile, in via Corsica prenderanno il via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della rete fognaria. L'intervento si rende necessario dopo il cedimento del manto stradale verificatosi all'altezza del civico 12. Le operazioni sono state annunciate come lunghe e impegnative, e coinvolgeranno probabilmente diverse fasi di intervento per ripristinare le condizioni della strada.

L'assessore Ferrante: “Siamo consapevoli che si tratta di un intervento pesante e che l'impatto sulla zona di via Corsica sarà significativo" Le verifiche condotte dai tecnici di Ireti hanno evidenziato un cedimento strutturale nel cunicolo a servizio dell'infrastruttura. L’intervento prevede uno scavo profondo e una complessità tecnica significativa. In queste ore, l’azienda sta provvedendo all’installazione delle barriere di protezione in accordo con la Polizia Locale per garantire la massima sicurezza nell’area interessata. “Siamo pienamente consapevoli che si tratta di un intervento pesante e che l'impatto sulla zona di via Corsica sarà significativo - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile del Comune di Genova, Massimo Ferrante -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Via Giulio Petroni, "ecco il ripristino dell'asfalto dopo i lavori"A PARTE I PROBLEMI CHE STANNO CREANDO TUTTI I CANTIERI DETURPANTI LA CITTA', NOTARE COME IN VIA GIULIO PETRONI LO SCAVO ED IL RIPRISTINO SIANO STATI... Leggi anche: Cede l'asfalto in via Corsica: strada chiusa Temi più discussi: Cede l'asfalto in via Corsica: strada chiusa; Genova, cede il manto stradale in via Corsica: strada chiusa fino a data da destinarsi; Fuga di gas in via Corsica: strada chiusa almeno fino al 13 marzo; Via Corsica resta chiusa. Per i vigili del fuoco l’erosione sotto la carreggiata è molto più estesa di quanto apparisse in superficie -. Genova, cede il manto stradale in via Corsica: al via i lavori alla rete fognariaPartiranno mercoledì 8 aprile, i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete fognaria in via Corsica, resisi necessari a seguito di un improvviso abbassamento del manto strada ... primocanale.it Genova, cede l’asfalto in via Corsica. Chiusa la strada di CarignanoGenova – A causa della rottura di una fognatura in via Corsica nel quartiere di Carignano a Genova ha ceduto parte del manto stradale. Sul posto l'intervento dei tecnici di Iren che hanno transennato ... ilsecoloxix.it Resta chiusa al traffico via Corsica, dopo che ieri (lunedì 6 aprile) si è verificato un cedimento del manto stradale al centro della carreggiata. La causa sembra essere stato un guasto alla rete fognaria - facebook.com facebook Carignano: si rompe un tubo della fognatura e cede l’asfalto, via Corsica interrotta x.com