Via Andrea Costa sommersa dai rifiuti | Un problema costante è ora di intervenire

A Terni, nel quartiere di Sant’Agnese, i residenti hanno segnalato una situazione di degrado lungo via Andrea Costa, con sacchi di rifiuti lasciati sotto i cestini pubblici. Alcune fotografie scattate dalla comunità mostrano chiaramente i rifiuti accumulati lungo la strada, creando un quadro di abbandono e trascuratezza. La presenza di immondizia non viene considerata un problema occasionale, ma una condizione ricorrente che richiede interventi immediati.

La segnalazione dei residenti del quartiere di Sant’Agnese a Terni: “Asm e polizia locale sono stati più volte sollecitati” Via Andrea Costa “sommersa” dai rifiuti. La segnalazione di degrado arriva dai residenti del quartiere di Sant’Agnese a Terni che hanno immortalato la situazione con alcune fotografie che mostrano sacchi di immondizia lasciati “sotto i cestini posti lungo la strada, le cui buste vengono periodicamente cambiate senza provvedere alla raccolta dei rifiuti presenti alla loro base”. “L’Asm e la polizia locale sezione ambientale – dicono i residenti - sono stati più volte sollecitati senza ricevere riscontro. Il problema che ormai si ha costantemente non viene affrontato dagli enti preposti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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