Alle 03:58 di martedì 7 aprile 2026, si è verificata una scossa di magnitudo Md 2.1 nel distretto vulcanico del Vesuvio, rilevata dalla sala operativa dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Napoli. L’evento si è verificato a profondità zero, suscitando attenzione tra gli abitanti della zona. Nessun danno segnalato finora, ma le autorità monitorano con attenzione la situazione.

Alle 03:58 di questo martedì 07 aprile 2026, un evento sismico di magnitudo Md 2.1 ha colpito il distretto vulcanico del Vesuvio, registrato dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Napoli. La scossa è stata localizzata con precisione millimetrica, rivelando una caratteristica tecnica insolita: la profondità dell’evento è stata calcolata a 0 km sotto il livello del suolo. Questo dato indica un fenomeno estremamente superficiale, tipico dei movimenti della crosta superiore o di dinamiche idrotermali. L’epicentro si è posizionato in un’area densamente popolata, a breve distanza da centri come Portici, Ercolano, Torre del Greco, Napoli e Scafati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vesuvio, scossa a profondità zero: allarme micro-sismico a Napoli

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