Verstappen al Nurburgring impressiona i piloti GT con un trucco inedito | Ha capito come stare in scia

Durante una gara GT al Nurburgring, il pilota olandese ha mostrato un metodo innovativo per mantenere la scia senza subire le turbolenze dell'aria sporca. Dani Juncadella, presente all'evento, ha condiviso che Verstappen ha scoperto un trucco che permette di stare più vicino agli avversari senza perdere stabilità o velocità, impressionando così i piloti della categoria con questa strategia inedita.

Max Verstappen impressiona al Nurburgring nella gara GT NLS: Dani Juncadella rivela un trucco inedito trovato dall'olandese per restare in scia senza soffrire l'aria sporca. 🔗 Leggi su Fanpage.it Lando Norris risponde a Verstappen: “Nessuno lo obbliga a stare in F1. Se vuole può ritirarsi”Lando Norris risponde pesantemente a Max Verstappen, che aveva creato la nuova generazione di Formula 1. Max Verstappen torna al Nürburgring e vince NLS 2 con MercedesMax Verstappen si impone insieme a Jules Gounon e Daniel Juncadella nella 58ma ADAC Barbarossapreis con la Mercedes AMG GT3 EVO n. Max Verstappen Testing At The Nürburgring - Mercedes AMG GT3 / M3 GT3 TOURING / E190 WHA EVO R .., Verstappen al Nurburgring impressiona i piloti GT con un trucco inedito: Ha capito come stare in sciaMax Verstappen impressiona al Nurburgring nella gara GT NLS: Dani Juncadella rivela un trucco inedito trovato dall'olandese per restare in scia senza soffrire ... fanpage.it NLS | Juncadella: Verstappen ha trovato un trucco per combattere l'aria 'sporca' al NürburgringLo spagnolo racconta come ha fatto Max a lottare per tutto il primo stint contro l'Audi di Haase rimanendo in scia sfruttando le sue conoscenze acquisite in F1. it.motorsport.com