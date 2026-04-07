Verona nella mappa della felicità globale | è 146esima nell' Happy City Index

A Londra è stato presentato il nuovo Happy City Index 2026, uno studio che analizza lo sviluppo urbano e il benessere delle città nel mondo. Tra le città italiane, Verona si trova alla 146ª posizione nella classifica generale. L’indice è stato divulgato nel Parlamento britannico ed è considerato il più ampio in assoluto sul tema. La classifica valuta vari aspetti legati alla vita urbana e alla qualità della vita nelle diverse aree.

La città scaligera è stata inserita nel più vasto studio mondiale sullo sviluppo urbano sostenibile e sulla qualità della vita dei residenti È stato presentato ufficialmente a Londra, nel Parlamento del Regno Unito, l'Happy City Index 2026, il più grande studio al mondo sullo sviluppo urbano guidato dalla comunità. Stilata dall’ente britannico Institute for Quality of Life, questa sesta edizione non mira a decretare una singola città come la migliore in assoluto, ma identifica quei centri che riescono a bilanciare qualità della vita, sostenibilità, resilienza e buone strategie di governo. Il processo di calcolo è estremamente rigoroso e si basa sull'analisi di 64 indicatori suddivisi in 6 dimensioni principali che comprendono i cittadini, la governance, l'ambiente, l'economia, la salute e la mobilità. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Happy City Index 2026: Messina entra nella graduatoria globale, ma resta lontana dai modelli europei Happy City Index 2026, Parma tra le città italiane più felici nel mondoSecondo il rapporto dell’Institute for Quality of Life, il capoluogo ducale si piazza tra le migliori per qualità della vita globale, dietro Bologna... Si parla di: Happy City Index 2026, Copenaghen è la città più felice del mondo; Città più felici del mondo, Copenaghen batte Finlandia. Ma la serenità resta un benefit per nordici. Verona nella mappa della felicità globale: è 146esima nell'Happy City IndexLa città scaligera è stata inserita nel più vasto studio mondiale sullo sviluppo urbano sostenibile e sulla qualità della vita dei residenti ... veronasera.it