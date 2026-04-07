Veroli in scena Francesca da Rimini

Il Teatro Comunale di Veroli riprende le attività dopo la pausa di Pasqua con una serie di spettacoli. La stagione 20252026 si avvia alla conclusione e il prossimo evento in programma è la rappresentazione di “Francesca da Rimini”. La manifestazione si svolgerà nel teatro cittadino e fa parte degli appuntamenti previsti per questa fase della stagione teatrale.

Il Teatro Comunale Veroli torna dopo la pausa di Pasqua con nuovi spettacoli per concludere al meglio la stagione 2526. Si riparte domenica 12 aprile con uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico in modo totalizzante. Nel momento in cui si sta alzando il sipario, una rissa tra gli attori di una compagnia di prosa italiana impedisce la rappresentazione della "Francesca da Rimini" di Silvio Pellico, mentre il pubblico attende trepidante l'inizio dello spettacolo. È a questo punto che viene abbattuta la "quarta parete" che divide simbolicamente gli spettatori dagli attori sul palcoscenico. Don Gennaro, infatti, una maschera del teatro, esce sul proscenio per annunciare il fallimento dello spettacolo, ma il pubblico in sala non ci sta e protesta perché ha pagato il biglietto e vuole assistere assolutamente alla tragedia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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