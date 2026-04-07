Verbania contro la ludopatia | nuovi sequestri e sanzioni per 18 mila euro

La polizia di Stato di Verbania ha intensificato le operazioni di controllo contro i giochi d’azzardo e le sale scommesse illegali. Recentemente sono stati sequestrati apparecchi e sanzionate attività per un totale di 18 mila euro. Le verifiche proseguono nel tentativo di ridurre la diffusione della ludopatia e di contrastare le pratiche non conformi alle norme vigenti.

Continua l’attività di monitoraggio della polizia di Stato per arginare la piaga della ludopatia nel territorio di Verbania. Gli agenti hanno individuato e sanzionato l'installazione irregolare di 5 apparecchi da gioco, le cosiddette "macchinette da bar", che violavano le attuali disposizioni di legge poste a tutela dei cittadini più vulnerabili. Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno accertato che gli apparecchi non solo superavano il numero massimo consentito per singolo esercizio, ma erano stati posizionati senza rispettare la distanza minima dai luoghi definiti "sensibili". Si tratta di aree protette come ospedali, istituti di credito, sportelli Atm e attività di compravendita di oggetti preziosi, dove la presenza di slot machine è vietata per ridurre l'impatto sociale del gioco d'azzardo patologico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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