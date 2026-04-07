A Ventimiglia si terrà sabato 11 aprile una raccolta firme organizzata dal movimento Futuro Nazionale per sostenere il progetto di sicurezza chiamato Tolleranza Zero. L’iniziativa mira a promuovere misure di contrasto all’impunità, secondo quanto annunciato dagli organizzatori. La manifestazione si svolgerà incentrata sulla richiesta di interventi più decisi contro comportamenti illeciti.

Il movimento Futuro Nazionale porterà a Ventimiglia la raccolta firme per il progetto di sicurezza denominato Tolleranza Zero, con un appuntamento fissato per il prossimo sabato 11 aprile. L’iniziativa mira a promuovere norme più severe per l’ordine pubblico e la protezione dei cittadini. Gianluca Baxa, che coordina il gruppo cittadino, gestirà l’attività attraverso un gazebo informativo posizionato strategicamente all’angolo del mercato coperto in via della. I residenti potranno recarsi sul posto a partire dalle ore 9 per approfondire i contenuti della proposta e apporre la propria firma. Un piano d’azione tra rigore normativo e mobilitazione diffusa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ventimiglia dice stop all’impunità: sabato firme per Tolleranza Zero

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