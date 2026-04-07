Ventenne ucciso davanti al bar I familiari | È stato uno scambio di persona

Un giovane di 20 anni è stato ucciso all’alba davanti a un bar, poco dopo aver concluso il turno di lavoro. I familiari hanno affermato che si è trattato di uno scambio di persona. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulla vicenda per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vittima è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco mentre si trovava sul luogo.

Freddato all'alba dopo aver finito il turno di lavoro. È il destino toccato a Fabio Ascione, 20 anni. Aveva da poco staccato dal Bingo di Cercola dove lavorava da tempo. Come al solito, prima di rientrare a casa si era fermato in un bar a pochi metri da casa, in via Carlo Miranda, quartiere Ponticelli. Poco dopo le cinque del mattino il bar è stato raggiunto da un gruppo di fuoco che ha esploso diversi colpi di pistola. Fabio è stato colpito al petto punto inutile la corsa al pronto soccorso di Villa Betania dove è morto. Sul posto, indagano i carabinieri. E la storia si tinge subito di giallo perché sul luogo del delitto non sono stati trovati i bossoli né segni di sangue. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Funzionario pestato a Termini, c’è uno scambio di persona dietro l’aggressione che lo ha uccisoIl 56enne picchiato da sette ragazzi dopo uno scambio di persona: lo avevano confuso con un uomo che aveva discusso con la fidanzata di uno di loro.

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