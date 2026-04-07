Venezia paranormale

A Venezia, una città ricca di storia e mistero, si susseguono racconti di incontri con presenze inspiegabili e leggende legate a luoghi storici. Un'anima sensibile, chiamata Alex, si muove tra calli e piazze, esplorando ambienti considerati magici o infestati. Durante le sue passeggiate, ha riferito di aver percepito presenze e di aver assistito a episodi che si inseriscono nel racconto di eventi paranormali.

Cosa succede quando un'anima particolarmente sensitiva gira per la sua città; Venezia e racconta leggende che la riguardano o indaga in luoghi magici o infestati? Beh, molto probabilmente è facile che *incroci* situazioni *paranormali*! Quest'anima particolarmente sensitiva si chiama Alex. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it L’esperienza paranormale di Hilary Duff con lo spirito del suo ex: “Fu assurdo”Ospite del podcast Las Culturistas, Hilary Duff ha raccontato un episodio molto particolare legato al suo passato e al suo ex fidanzato Aaron Carter,... Ghost Tour Paranormal Activity: il primo tour di avventura paranormale con un ghost hunter basato sull’indagine in italiaL'Associazione Culturale De Rebus Neapolis unica a Napoli nello studio e divulgazione di fenomeni, detti paranormali, non spiegabili in base alle... I fantasmi di Venezia, la serenissima maledetta