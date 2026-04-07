Veneto24 lancia Storie di cultura e politica con Giampiero Beltotto ecco di cosa si tratta

Veneto24 ha avviato una nuova serie chiamata “Storie di cultura e politica”, trasmessa in diretta e successivamente disponibile come podcast. La trasmissione viene prodotta e diffusa da Radio Veneto24, la principale emittente all-news dedicata alla regione. La serie coinvolge Giampiero Beltotto, che si occupa di approfondimenti legati a temi culturali e politici del Veneto. La trasmissione si rivolge a un pubblico interessato a queste tematiche locali.

Si intitola “Storie di cultura e politica” l’ultima striscia in diretta, che diventa poi podcast proprietario, prodotto e messo in onda da Radio Veneto24, la prima all news dedicata al Veneto. A condurre e firmare il prodotto quotidiano, in onda dal lunedì al venerdì, è Giampiero Beltotto, giornalista e uomo di cultura dalla lunghissima carriera. «Abbiamo scelto Beltotto perché ha vissuto il dietro le quinte oltre che la scena della politica e soprattutto della cultura veneta ad altissimo livello» spiega Giuseppe Bergantin, editore di Radio Veneto24 oltre che delle edizioni cartacee La Piazza e La Piazzaweb. «I racconti di Giampiero Beltotto sanno essere interessanti, su aspetti spesso poco frequentati dalla grande divulgazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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