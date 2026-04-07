Nella serata di ieri, è stato spento un incendio che si era sviluppato sul massiccio del Taburno Camposauro, nel territorio di Cautano. Le fiamme hanno interessato un'area vasta e sono state alimentate da condizioni di siccità. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbero esserci collegamenti con i barbecue utilizzati durante le celebrazioni di Pasquetta, anche se le indagini sono ancora in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato spento nella serata di ieri l’incendio scoppiato sul massiccio del Taburno Camposauro, nel territorio di Cautano. I caschi rossi hanno lavorato per qualche ora per avere ragione dei focolai attivi nella zona. Forse il fuoco sarà stato innescato da qualche barbecue tra i tanti che sono stati improvvisati durante la tradizionale giornata di gita fuori porta del Lunedì dell’Angelo, ma indubbiamente desta allarme il fatto che l’odioso fenomeno dei roghi boschivi si sia ripresentato già nei primi giorni di aprile. Forse la colpa sarà da attribuire solo a qualche sprovveduto, ma i Vigili del fuoco raccomandano ancora una volta la prudenza e l’attenzione a tutti per contrastare ogni pratica cosciente o meno che possa innescare il fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vasto incendio sul Taburno: sospetti sui barbecue di Pasquetta

Butta alcol sul barbecue alla grigliata di Pasquetta: 16enne ustionato al voltoPer un'improvvisa fiammata durante la grigliata organizzata in un prato alle porte di Milano, un ragazzo di 16 anni è finito ricoverato all'ospedale...

Pasquetta a Pavia: barbecue illegali e sfida ai divieti sul TicinoA Pavia, lunedì 6 aprile 2026, l’afflusso di persone per la Pasquetta ha un contrasto netto tra le disposizioni comunali e le abitudini dei...

Si parla di: Vasto incendio sul Taburno: sospetti sui barbecue di Pasquetta.

Incendio in Appennino, tre Canadair al lavoro: fiamme su 40 ettariA fuoco da ieri una vasta area boschiva in località Biagioni, nel comune di Alto Reno Terme. Nessuna casa minacciata dalle fiamme . Il vento complica le operazioni ... rainews.it

Vasto incendio sull’Appennino tosco-emiliano: in azione anche i Canadair. VideoSono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento del vasto rogo che si è propagato nel pomeriggio di Pasqua nella frazione di Alto Reno Terme, al confine con Pistoia. Le fiamme si sono ... tg.la7.it