Durante una serata in discoteca a Mosca, una scena ha attirato l'attenzione: un brano techno-dance con un testo molto semplice che ripete il nome

A Mosca sta andando alla grande un brano techno-dance dal ritmo piuttosto elementare e dal testo a dir poco scarno: " Yanis Varoufakis ". E, sorpresa, a ballarlo c'è anche l'ex ministro delle Finanze greco che ha ispirato il dj russo Sasha Melior autore, appunto, di Kis-Kis Fakis. Il video di Varoufakis circondato da giovani festanti, rapito dalla musica, è diventato virale su X e ovviamente non senza accezione polemica. L'economista una quindicina di anni fa è diventato famoso nel mondo come il "ribelle ant-Troika ", l'uomo che da sinistra (estrema), insieme (per poco tempo) al premier Alexis Tsipras ha combattuto contro l' Unione europea opponendosi alle politiche di rigore e austerità che rischiavano di affossare la Grecia ben oltre il baratro del default. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Varoufakis, come l'hanno beccato in discoteca in Russia: imbarazzo clamoroso

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