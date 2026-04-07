Il ministro dell’istruzione ha dichiarato con fermezza che non ci sarà alcun ritorno alla didattica a distanza, anche in presenza di difficoltà legate alla crisi energetica. La sua posizione si rivolge direttamente alle voci che ipotizzavano questa soluzione, respingendo qualsiasi richiamo ai periodi di chiusura causati dalla pandemia. Le sue parole mirano a rassicurare il sistema scolastico e le famiglie, evitando misure che interromperebbero nuovamente le attività in presenza.

Un no secco ai terroristi scolastici e a chi ha forse nostalgia dei tempi del Covid, di Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Nel cuore di una giornata dominata dai timori per "l'attacco finale" degli Stati Uniti all'Iran e dalle profezie cupe di crisi energetica, con voci di razionamento, targhe alterne, smart working e chi più ne ha più ne metta, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto all'agenzia Ansa per mettere un paletto che sa tanto di limite invalicabile. "La didattica a distanza non è contemplata" in questo ultimo scorcio di anno scolastico. Nelle scorse ore era stato il sindacato Anief a evidenziare il rischio... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Valditara e la crisi energetica, "no al ritorno della didattica a distanza": spazza via l'ombra di Conte e Speranza

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Temi più discussi: Crisi energetica e scuola, Valditara assicura: La Dad non è contemplata in alcun modo; Il caso del tredicenne che ha accoltellato l'insegnante e la crisi profonda del nostro sistema scolastico; Valditara: Contro la violenza a scuola lezioni di empatia e rispetto. Ora vietare i social ai minori di 15 anni; Smart working, razionamenti, targhe alterne: così il mondo sta reagendo allo choc dell’energia.

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Si torna a parlare di didattica a distanza per la crisi energetica, ma il ministro Valditara frena: l’ipotesi non è prevista al momento. Intanto il tema entra nel dibattito politico tra timori e smentite. - facebook.com facebook

Scuola, torna la Dad a maggio Il ministro Valditara smentisce: “Non è contemplata” x.com