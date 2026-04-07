Due alpinisti lecchesi sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati travolti da una valanga sulle Alpi svizzere nel fine settimana di Pasqua. Uno dei due si trova in coma a Lucerna, dopo una caduta nel vuoto di circa 300 metri. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma le condizioni di entrambi sono considerate gravissime. La valanga si è verificata durante un'escursione in montagna, coinvolgendo due persone.

Giorgio De Capitani, 45 anni di Civate, è in coma. Niccolò Ratti, lecchese, ha riportato gravi traumi: entrambi ricoverati a Lucerna Una caduta nel vuoto di circa 300 metri, poi la corsa disperata in ospedale. Restano gravissime le condizioni dei due alpinisti lecchesi travolti da una valanga sulle Alpi svizzere nel weekend di Pasqua. Non arrivano le notizie che si speravano dall’ospedale di Lucerna, dove da sabato pomeriggio sono ricoverati Giorgio De Capitani e Niccolò Ratti. Il quadro più critico, come riportano i colleghi di LeccoToday, è quello di De Capitani, 45 anni di Civate e membro del Gruppo Gamma, attualmente in coma. Oltre alle numerose fratture riportate nella caduta fuori dal canale Sickinelli, a preoccupare i medici è soprattutto il grave trauma cranico. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Valanga in Svizzera: travolti due lecchesi, uno in coma a LucernaDue alpinisti di Lecco sono rimasti coinvolti in un incidente valanghivo sabato pomeriggio sul Fleckistock, in Canton Uri, in Svizzera.

Lecco col fiato sospeso per Giorgio e Niccolò: uno è in coma a Lucerna dopo la valangaRestano critiche le condizioni dei due lecchesi travolti sabato da una valanga sul Fleckistock, in Svizzera.

Temi più discussi: Valanga sulle Alpi svizzere, due lecchesi gravissimi: uno è in coma a Lucerna; Bilancio dell’inverno 2025/26; Finora 15 persone sono morte a causa delle valanghe in Svizzera; Scialpinisti lecchesi travolti da valanga in Svizzera: gravissime le condizioni di uno dei due.

Scialpinisti lecchesi recuperati dopo la valanga in Svizzera: decisivo l’aiuto del compagno di cordataUno dei tre componenti della spedizione non è stato travolto dalla massa di neve: ha fornito le indicazioni necessarie a individuare gli altri sportivi. Le condizioni dei feriti sono gravi, senza pe ... ilgiorno.it

Morto Ueli Kestenholz, chi era l’ex campione di snowboard travolto da una valanga sulle Alpi SvizzereValanga a 2.400 metri nel Vallese: morto due giorni fa Ueli Kestenholz, ex campione svizzero di snowboard. Gravemente ferito, è deceduto in ospedale dopo i soccorsi. Leggi le notizie in tempo reale. fanpage.it

Lecchesi travolti da valanga in Svizzera: Giorgio De Capitani in coma La sorella Laura: «Nella caduta ha avuto un trauma alla testa e i medici stanno cercando di abbassare la pressione. I sanitari sono però fiduciosi e questo ci fa sperare, nei prossimi giorni c - facebook.com facebook

Bari-Modena, la valanga biancorossa al San Nicola: un 3-1 per continuare a sperare nella salvezza - News x.com