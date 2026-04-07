Valanga al Monte Argentella | droni e soccorsi evitano il dramma

Martedì 7 aprile, sulla parete ovest del Monte Argentella nei Sibillini, si è verificato un distacco di neve di grandi dimensioni. L'evento ha coinvolto squadre di soccorso che hanno utilizzato droni per localizzare eventuali persone coinvolte e coordinare le operazioni di intervento. Le ricerche sono in corso per verificare la presenza di eventuali escursionisti o residenti nelle vicinanze.

Un distacco di neve massiccio ha colpito la parete ovest del Monte Argentella, nei Sibillini, durante la giornata di martedì 7 aprile. L’intervento dei soccorsi ha accertato l’assenza di vittime tra le macerie bianche. L’allarme è scattato grazie alla prontezza di uno scialpinista che, mentre scendeva dal versante, ha l’imponente valanga precipitare. Il testimone ha immediatamente avvisato il numero unico di emergenza 118, innescando la macchina dei soccorsi. Data l’elevata frequentazione della zona da parte di escursionisti e amanti dello sci alpinismo, il Soccorso Alpino e Speleologico Marche ha mobilitato risorse tecnologiche e umane per bonificare l’area interessata dal crollo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valanga al Monte Argentella: droni e soccorsi evitano il dramma Valanga sul Monte Tiarsin, una persona sepolta dalla neve: scattano i soccorsiSAURIS (UDINE) - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove una valanga... Catanzaro: fuga di gas, soccorsi evitano tragedia con lievi ustioniFuga di gas a Catanzaro: intervento coordinato salva abitanti e evita tragedia Una fuga di gas in un appartamento di viale Isonzo a Catanzaro ha... Temi più discussi: Sui Sibillini è ancora inverno: bufera a Pintura di Bolognola; Ascoli sogna la vetta davanti a 10mila cuori: al Del Duca (ore 20.30) arriva la Vis; Una Pasqua d’arte ad Ancona, aperti tutti i musei: tornano le visite guidate all’anfiteatro; Nuova vita per l’hotel Marchigiano a Loreto: venduta la storica struttura che ospitò Coppi e la sua Dama Bianca. Valanga sul Monte Argentella: scattano i soccorsi, nessuna persona coinvoltaMONTE ARGENTELLA (MC) – Momenti di apprensione nella giornata odierna sui Monti Sibillini, dove una valanga di notevoli dimensioni si è staccata lungo la parete ovest del Monte Argentella. L’allarme è ... veratv.it Segnalata una imponente valanga, attivato l’elisoccorso Icaro 02 per una ricognizione approfondita sul monte ArgentellaCASTELSANTANGELO SUL NERA - Nel corso della giornata, il Soccorso Alpino e Speleologico Marche è stato attivato a seguito della segnalazione ... msn.com Valanga sul monte Argentella, nella zona dei monti Sibillini tra Maceratese e Ascolano - facebook.com facebook