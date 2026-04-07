A fine marzo, i rappresentanti del governo italiano sono stati coinvolti in discussioni riguardo all’utilizzo delle basi militari statunitensi nel paese. In quella occasione, sono stati affrontati vari aspetti legati alla presenza e all’impiego di strutture militari straniere sul territorio nazionale. Ora, la questione torna al centro dell’attenzione con un intervento di un membro del governo, che si sta muovendo tra diverse posizioni all’interno del Parlamento.

Esattamente come accaduto a fine marzo, quando Giorgia Meloni e Guido Crosetto si sono ritrovati a dover spiegare lo stop ai bombardieri Usa su Sigonella, allo stesso modo ieri il ministro della Difesa in Parlamento, precedendo di qualche giorno la premier che parlerà domani, ha confermato tutta l’ambiguità delle destre al governo nei confronti di Donald Trump e del suo alleato Benjamin Netanyahu. Come sullo stop agli Usa a Singonella Crosetto conferma ambiguità sulla guerra in Iran. La nota di Palazzo Chigi non conteneva il 31 marzo una posizione definitiva rispetto alle richieste di Washington (da valutare “caso per caso”) che vanno oltre i trattati bilaterali, rimarcava i “solidi” rapporti con gli Usa e non entrava nel merito delle missioni per cui i bombardieri vengono impiegati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Uso delle basi americane in Italia: Crosetto si barcamena in Parlamento

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Stop all'uso di sigarette tradizionali ed elettroniche su tutti i lidi della città. Previste anche multe di 500 euro per i trasgressori facebook

Informativa del ministro Crosetto alla Camera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra. Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Stati Uniti, il Paese ha bisogno di unità'. #ANSA x.com