USA sotto attacco | hacker iraniani mirano a acqua ed energia

Martedì 7 aprile 2026, agenzie federali negli Stati Uniti hanno diffuso un avviso di sicurezza riguardante attacchi informatici attribuiti a hacker collegati all’Iran. Questi attacchi coinvolgono l’uso di controller logici programmabili e hanno come obiettivo i servizi idrici, energetici e governativi del paese. La notizia sottolinea l’attività di cyberspionaggio e sabotaggio in atto, senza specificare ulteriori dettagli su vittime o modalità operative.

Agenzie federali statunitensi hanno lanciato un allarme martedì 7 aprile 2026 riguardo a hacker legati all’Iran che utilizzano controller logici programmabili per colpire i servizi idrici, energetici e governativi negli Stati Uniti. L’avviso, emanato dalla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, evidenzia come i malintenzionati stiano sfruttando falle nei sistemi software dei gestori di acqua ed energia. Il bersaglio principale sono i controller logici programmabili, ovvero computer industriali collegati alla rete che gestiscono le infrastrutture critiche del Paese. Questo documento di sicurezza è il risultato di una collaborazione tra diversi enti: CISA, National Security Agency, Federal Bureau of Investigation, U. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA sotto attacco: hacker iraniani mirano a acqua ed energia Hacker filo iraniani rivendicano attacco contro Stryker, colosso Usa dei dispositivi medici. “Rappresaglia per i morti alla scuola di Minab”Le conseguenze distruttive non sono paragonabili ai missili, ma gli attacchi cyber dell’Iran possono far male ai paesi del Golfo e all’Occidente. Uffizi sotto attacco hacker: a rischio mappe e sicurezzaFIRENZE – L’attacco hacker agli Uffizi emerso nelle ultime settimane ha messo in allarme il principale polo museale italiano, con conseguenze che... Temi più discussi: Cyber guerra la minaccia permanente; Attacco hacker iraniano contro il direttore dell'Fbi, foto private di Kash Patel online. È questa la sicurezza degli Usa?; Trump contro la Nato, diritti trans sotto attacco, la sfida tech con la Cina, mezzo secolo di Apple; Uffizi sotto ricatto hacker, opere nei caveau e porte murate. Alcolock sotto attacco hacker, migliaia di auto bloccate: cosa sta succedendoUn attacco hacker ai sistemi alcolock negli USA blocca migliaia di auto, riaccendendo il tema della sicurezza digitale nelle vetture sempre più connesse ... virgilio.it Un attacco hacker ha messo in ginocchio i sistemi di alcolock negli USA: migliaia di auto bloccate per giorni. Un rischio anche in EuropaAttacco hacker ai server Intoxalock e migliaia di auto congelate: conducenti sobri rimasti a piedi. Cosa rischiamo con i nuovi obblighi UE sugli alcolock? libero.it Clamoroso in Sicilia: ritrovato lo scalpo di un bovino sotto la casa del presidente del club. Continuano le tensioni con i tifosi https://tinyurl.com/2kvpwczm - facebook.com facebook A Torino, in corso Giulio Cesare, sedie lanciate, petardi e paura sotto le finestre dei residenti. L’ennesima rissa in un quartiere lasciato solo da un’amministrazione di sinistra incapace di garantire ordine e sicurezza. E a pagare sono sempre i cittadini perbene. x.com