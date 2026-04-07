Un gruppo di parlamentari democratici negli Stati Uniti ha presentato una richiesta formale per rimuovere l’ex presidente dall’incarico, in un momento di crescente tensione politica. La proposta si basa su accuse legate a comportamenti ritenuti gravi, e fa seguito a un dibattito acceso tra le forze politiche. La decisione ha portato all’attivazione di un piano segreto destinato a gestire la situazione.

Il dibattito politico negli Stati Uniti ha raggiunto vette di tensione raramente osservate nella storia moderna, portando un gruppo consistente di parlamentari democratici a richiedere formalmente l’impiego di misure drastiche per sollevare Donald Trump dalle sue funzioni presidenziali. Questa spinta non nasce da una semplice divergenza di vedute ideologiche, ma poggia sulla convinzione che la stabilità democratica del paese sia in pericolo immediato. La richiesta si concentra sull’attivazione di un meccanismo costituzionale specifico che permetterebbe una transizione rapida dei poteri senza passare per i tempi lunghi e i processi complessi del giudizio di impeachment. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Usa, parlamentari chiedono di togliere Trump dal potere: scatta il piano segreto

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