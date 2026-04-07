Uppsala è la città del turismo dell'intelligenza dove si combattono gli influencer e i selfie

Uppsala, città svedese nota per il suo patrimonio culturale e accademico, ha avviato un progetto chiamato IQ Tourism, dedicato a promuovere un tipo di turismo diverso da quello tradizionale. L'obiettivo è incentivare visitatori interessati alla cultura e alla conoscenza, riducendo l'influenza degli influencer e l'uso dei selfie durante le visite. L'iniziativa mira a valorizzare aspetti più autentici e approfonditi dell'esperienza turistica nella zona.

La città svedese di Uppsala ha "dichiarato guerra" agli influencer e ai selfie. Ha lanciato l'iniziativa IQ Tourism (turismo dell'intelligenza) e ora punta a favorire una tipologia di viaggio incentrata sulla cultura e sulla conoscenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cattedrale di #Uppsala x.com

I visitatori di Uppsala sono invitati a scoprire la storia della zona, dai Vichinghi alle invenzioni moderne come la scala Celsius. #Destinations https://l.euronews.com/26hr - facebook.com facebook