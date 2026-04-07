Uomini e Donne registrazione 3 aprile | scontro tra Tina e Cinzia

Da 2anews.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di venerdì 3 aprile. Lungo scontro tra la dama Cinzia, il cavaliere Marco e Tina Cipollari. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di venerdì 3 aprile. In questa puntata lunghissimo scontro tra Tina Cipollari e la coppia del trono over composta da Cinzia e Marco. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte con il trono over. Cinzia sorprende tutti parlando della conoscenza con Marco. La dama racconta di aver deciso di portarlo nel suo paese, arrivando persino a prenotare lei l’hotel. L’intervento di Tina Cipollari è immediato e critico nei suoi confronti.... 🔗 Leggi su 2anews.it

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Uomini e Donne, Trono Over - L'acceso confronto tra Tina, Mario e Cinzia

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