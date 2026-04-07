Martina Calabrò è tornata nel programma televisivo Uomini e Donne, dove ha partecipato a una discussione con altri protagonisti. Durante la puntata, ha reagito con lacrime a seguito delle parole di Ciro Solimeno. In studio erano presenti anche Alessia Antonetti, Maria De Filippi ed Elisa. L’episodio si è svolto davanti alle telecamere, con i presenti che hanno assistito ai momenti di tensione e alle emozioni di Martina.

Martina Calabrò torna a Uomini e Donne e scoppia in lacrime dopo le parole di Ciro Solimeno. Ecco cosa è accaduto in studio con Alessia Antonetti, Maria De Filippi ed Elisa. Martina Calabrò continua a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Arrivata quando il trono del giovane napoletano era già entrato nel vivo, la corteggiatrice ha saputo imporsi quasi subito con una presenza forte, elegante e impossibile da ignorare. Morena, affascinante e con una personalità decisa, Martina ha colpito Ciro fin dal primo momento, mostrando di sapere bene cosa cerca in un rapporto. Martina Calabrò, il volto che ha acceso il trono di Ciro Solimeno. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Uomini E Donne, Martina Calabrò: Chi E' E Che Lavoro Fa!

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