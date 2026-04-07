All’Università di Reggio Calabria si sono verificati problemi gestionali che hanno portato a denunce inviate al Ministero. Pietro Aloi, ex membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri Dante, ha presentato una segnalazione riguardante presunte irregolarità all’interno dell’ateneo. La situazione ha attirato l’attenzione sulla gestione dell’istituto e sulle procedure adottate negli ultimi mesi. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

Pietro Aloi, ex vertice del Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, ha inviato una comunicazione ufficiale al Ministero dell’Università e della Ricerca e ai candidati alla carica di sindaco della città per denunciare gravi anomalie gestionali all’interno dell’Ateneo. La questione nasce dopo un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Reggio Calabria lo scorso dicembre. Tale atto ha portato all’insediamento di un nuovo organo di governo guidato da Pasquale Basilicata, professionista che ha maturato la propria esperienza come direttore generale presso l’Università di Roma Tre. L’attuale assetto è considerato provvisorio, poiché il contenzioso giudiziario è ancora aperto e vedrà lo svolgimento di ulteriori udienze nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Università Reggio Calabria: caos gestionale e denunce al Ministero

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